En las imágenes se ve al principal acusado del triple asesinato junto a una de las víctimas, una adolescente de 15 años. La joven fue hallada sin vida y presentaba signos de tortura, como el corte de los dedos y una oreja.
07/10/2025 17:56
El fiscal Adrián Arribas confirmó este martes que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', se reunió con Lara Gutiérrez días antes de que fuera asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi en el caso del triple crimen de Florencio Varela.
La información fue corroborada mediante cámaras de seguridad que registraron a “Pequeño J” junto a la adolescente en un local de comida rápida, el pasado 6 de septiembre.
En el video también aparecen un hombre y una mujer no identificados hasta ahora, cuyas identidades podrían aportar más elementos a la causa.
“Sí, esa reunión existió”, afirmó el fiscal Arribas ante medios locales.
El material audiovisual, incorporado formalmente a la causa, es considerado una prueba clave que demuestra el contacto previo entre el principal acusado y una de las víctimas.
Arribas también reveló que Matías Agustín Ozorio, presunto cómplice de Janzen y señalado como su “mano derecha”, conocía al menos a una de las tres víctimas, aunque no se especificó a cuál.
La investigación continúa con el análisis de audios, mensajes y testimonios para reconstruir los vínculos entre los involucrados y determinar responsabilidades individuales.
