Internacional

'Pequeño' J aparece en video con una víctima días antes del crimen que conmocionó a Argentina

En las imágenes se ve al principal acusado del triple asesinato junto a una de las víctimas, una adolescente de 15 años. La joven fue hallada sin vida y presentaba signos de tortura, como el corte de los dedos y una oreja.

Red Uno de Bolivia

07/10/2025 17:56

Foto: Captura de video
Argentina

El fiscal Adrián Arribas confirmó este martes que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', se reunió con Lara Gutiérrez días antes de que fuera asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi en el caso del triple crimen de Florencio Varela.

La información fue corroborada mediante cámaras de seguridad que registraron a “Pequeño J” junto a la adolescente en un local de comida rápida, el pasado 6 de septiembre.

En el video también aparecen un hombre y una mujer no identificados hasta ahora, cuyas identidades podrían aportar más elementos a la causa.

“Sí, esa reunión existió”, afirmó el fiscal Arribas ante medios locales.

 

El material audiovisual, incorporado formalmente a la causa, es considerado una prueba clave que demuestra el contacto previo entre el principal acusado y una de las víctimas.

Arribas también reveló que Matías Agustín Ozorio, presunto cómplice de Janzen y señalado como su “mano derecha”, conocía al menos a una de las tres víctimas, aunque no se especificó a cuál.

La investigación continúa con el análisis de audios, mensajes y testimonios para reconstruir los vínculos entre los involucrados y determinar responsabilidades individuales.

 

