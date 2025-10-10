Triple crimen: Revelan nuevas imágenes del 'Pequeño J' ingresando a Argentina

El Ministerio de Seguridad de CABA, en Argentina, reveló información sobre el ingreso del principal acusado, quien habría cruzado la frontera junto a dos personas el pasado 28 de agosto.

Esta fecha contrasta con las últimas imágenes donde se lo ve a 'Pequeño J' en compañía de Lara, la adolescente de 15 años asesinada.

“Se visualizan tres individuos masculinos caminando por la vereda de la Avenida Antártida Argentina, en dirección al ingreso de la mencionada playa de estacionamiento, quienes serán identificados como NN1, NN2 y NN3”, detalla el informe.

Uno de los hombres que acompañó al 'Pequeño J' en su ingreso a Argentina fue identificado como Manuel David Valverde Rodríguez, quien sería su tío. Las autoridades buscan ahora establecer la identidad de la segunda persona que los acompañaba.

El caso continúa en investigación y no se descarta la aprehensión de otras personas presuntamente involucradas en el hecho.

