TEMAS DE HOY:
gallos de pelea Policías feminicidio en Punata

26ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Triple crimen: Revelan nuevas imágenes del 'Pequeño J' ingresando a Argentina

En las imágenes se observa al principal sindicado por el asesinato de las tres jóvenes en Argentina ingresando al país acompañado de dos hombres, con quienes se habría trasladado desde Uruguay.

Red Uno de Bolivia

09/10/2025 20:59

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Escuchar esta nota

El Ministerio de Seguridad de CABA, en Argentina, reveló información sobre el ingreso del principal acusado, quien habría cruzado la frontera junto a dos personas el pasado 28 de agosto.

Esta fecha contrasta con las últimas imágenes donde se lo ve a 'Pequeño J' en compañía de Lara, la adolescente de 15 años asesinada.

“Se visualizan tres individuos masculinos caminando por la vereda de la Avenida Antártida Argentina, en dirección al ingreso de la mencionada playa de estacionamiento, quienes serán identificados como NN1, NN2 y NN3”, detalla el informe.

Uno de los hombres que acompañó al 'Pequeño J' en su ingreso a Argentina fue identificado como Manuel David Valverde Rodríguez, quien sería su tío. Las autoridades buscan ahora establecer la identidad de la segunda persona que los acompañaba.

El caso continúa en investigación y no se descarta la aprehensión de otras personas presuntamente involucradas en el hecho.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD