¿Dónde fueron captados juntos ‘Pequeño J’ y una de las víctimas del triple crimen?

Este martes, las autoridades confirmaron la existencia de un video de seguridad en el que se ve a Tony Janzen Valverde Victoriano reunido con Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen ocurrido en Florencio Varela.

El registro corresponde al 6 de septiembre y fue captado por una cámara de vigilancia de un local de comidas rápidas, donde ambos aparecen acompañados por otras dos personas. La joven tenía 15 años.

El video ya fue incorporado a la causa judicial en Argentina y es considerado una prueba clave, ya que demuestra el vínculo previo entre el principal acusado y una de las víctimas.

Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado como autor intelectual del asesinato de Lara, Brenda y Morena, se encuentra actualmente recluido en una cárcel de Perú, a la espera de ser extraditado a Argentina.

Hasta la fecha, nueve personas han sido aprehendidas por su presunta participación en el crimen que conmocionó al país.

