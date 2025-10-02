Triple asesinato: La escalofriante declaración del acusado de cavar el pozo para enterrar a las víctimas

Las investigaciones continúan respecto al triple feminicidio registrado en Florencio Vela, Argentina, donde tres jóvenes identificadas como Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, fueron violentamente asesinadas.

Ariel Giménez es uno de los nombres clave en la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, y es el sexto detenido. Tras conocerse el hecho, Giménez, se presentó voluntariamente para entregarse a la Policía, el pasado sábado, ya que previamente la Policía allanó su domicilio.

Según la Policía, en el momento de su declaración preliminar él brindó información cronológica y clave sobre la logística que realizaron los involucrados en los homicidios de Brenda, Morena y Lara.

Gutiérrez dijo que la noche del viernes 19 de septiembre, el día de la desaparición de las víctimas, fue contactado por una pareja a la que conocía de antes, dio sus nombres y señaló que ambos le pidieron que les alquile un equipo de música.

Tenían como excusa realizar una fiesta en la casa ubicada en Chañar y Río Jáchal. La llamada la había recibido horas antes del crimen, el hombre aceptó el ofrecimiento y señaló que les entregó el parlante y recibió a cambio 30.000 dólares y drogas.

Según relató la misma pareja lo citó al día siguiente para realizar un trabajo, él fue y al llegar vio que en la “casa del horror” había un pozo a medio tapar en el patio trasero. Según señaló él no percibió nada extraño.

Por rellenar y emparejar el pozo, recibió 45.000 dólares y la pareja le pidió un auto de una aplicación de viajes para que pudiera regresar a su casa con el parlante. Antes de que se vaya, le "regalaron" las herramientas utilizadas para tapar el pozo, la pala y el pico.

En su primera declaración, el hombre dijo que las herramientas que le regalaron se las vendió a un vecino porque no las necesitaba. Sin embargo, esta declaración no tendría ninguna validez para la Fiscalía.

Se conoce que el sujeto fue nuevamente convocado a declarar, pero el mismo se negó a brindar nuevamente su versión ante la Fiscalía. El sujeto está acusado de cavar el pozo donde se enterraron a las víctimas, el caso continúa en investigación.

