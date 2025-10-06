Triple asesinato: Estos son los audios que complican al sujeto capturado en Bolivia y trasladado a Argentina

El periodista Ignacio González Prieto, del medio TN, quien accedió a la causa, informó que las autoridades incorporaron una serie de audios que comprometerían a uno de los involucrados en el triple asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurrido en la localidad bonaerense de Florencio Varela, en Argentina.

Se trataría de los audios que implican a Víctor Lázaro Sotacuro, uno de los nueve detenidos, capturado en Bolivia luego de darse a la fuga tras el crimen.

Según se reveló, el acusado, más conocido como “El Chato”, alquilaba una cochera en Bajo Flores, donde guardaba los autos que hoy están secuestrados. Sotacuro habría servido de logística para trasladar tanto a las víctimas como a los sicarios que las asesinaron.

“El ‘Chato’ se mandó una c… Le hizo de remís al ‘Tarta’ y se llevaron a las tres pibas que mataron”, reconoció. En el mismo audio, lo justificó: “Capaz él no sabía que las iban a matar”, serían algunos de los audios reveladores.

Asimismo, se hallaron mensajes en los que el acusado habló con su pareja antes de huir a Bolivia, en los que le habría señalado que ya había tomado acciones para eliminar algunas pruebas, como la camioneta en la que trasladó a las jóvenes.

“No te preocupes, ya prendí fuego la camioneta”, decía sobre la camioneta blanca con la que llevaron engañadas a las jóvenes.

La prueba clave para detectar la ubicación de Sotacuro antes de su detención, fue un mensaje que le envió la mujer, y la respuesta de él.

“Tengo miedo y hambre. Ya crucé a Bolivia. No quería irme en colectivo”, había señalado Sotacuro.

El caso se encuentra en investigación y se busca establecer la verdadera historia de los hechos y la participación de cada una de las personas involucradas en el triple crimen.

