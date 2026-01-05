Joven denuncia presunto abuso policial en el Plan 3.000

Un joven denunció a tres efectivos policiales por una presunta agresión física y el robo de sus pertenencias durante un operativo realizado en la zona del Plan 3.000, en la ciudad de Santa Cruz.

Según el reporte, el hecho habría ocurrido en inmediaciones de un supermercado, cerca del sector conocido como El Mechero.

De acuerdo con el relato de la víctima, los policías lo interceptaron en la vía pública, lo redujeron y posteriormente lo trasladaron hasta la Estación Policial Integral (EPI) N° 3, donde decidió formalizar la denuncia.

El joven aseguró que durante el procedimiento fue enmanillado y agredido físicamente, además de que no se le permitió comunicarse con su familia mientras permanecía bajo custodia.

Asimismo, denunció que durante el operativo los policías le habrían sustraído su teléfono celular y su billetera.

