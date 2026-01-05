TEMAS DE HOY:
Policial

Joven denuncia presunto abuso policial en el Plan 3.000

El denunciante aseguró que fue reducido, enmanillado y trasladado a una EPI, donde formalizó la acusación contra los efectivos.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

05/01/2026 11:08

FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

Un joven denunció a tres efectivos policiales por una presunta agresión física y el robo de sus pertenencias durante un operativo realizado en la zona del Plan 3.000, en la ciudad de Santa Cruz.

Según el reporte, el hecho habría ocurrido en inmediaciones de un supermercado, cerca del sector conocido como El Mechero.

De acuerdo con el relato de la víctima, los policías lo interceptaron en la vía pública, lo redujeron y posteriormente lo trasladaron hasta la Estación Policial Integral (EPI) N° 3, donde decidió formalizar la denuncia.

 

 

El joven aseguró que durante el procedimiento fue enmanillado y agredido físicamente, además de que no se le permitió comunicarse con su familia mientras permanecía bajo custodia.

Asimismo, denunció que durante el operativo los policías le habrían sustraído su teléfono celular y su billetera.

 

 

