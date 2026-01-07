Granizada devastadora arrasa cultivos y deja más de 200 familias afectadas en Cochabamba

Una fuerte granizada registrada la tarde de este martes afectó a más de 200 familias del Ayllu Aransaya, en la comunidad Ch’alla Grande, provincia Tapacarí, en la zona andina del departamento de Cochabamba.

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios de los pobladores, el fenómeno natural se produjo alrededor de las 18:20 y duró aproximadamente 45 minutos, tiempo suficiente para arrasar con la producción agrícola local.

Los cultivos más afectados son papa, oca, quinua, avena y papalisa, principales fuentes de sustento para las familias de la región, que ahora enfrentan pérdidas casi totales.

Además, varias viviendas sufrieron daños en los techos, según evidencian registros fotográficos difundidos por los comunarios. También se reportó afectación a animales, debido al gran tamaño del granizo, lo que agrava aún más la situación.

Ante este escenario, dirigentes y pobladores del Ayllu Aransaya solicitaron la intervención urgente de las autoridades municipales, departamentales y del Gobierno central, para que se trasladen al lugar, verifiquen los daños y canalicen ayuda humanitaria y productiva para las familias damnificadas.

Foto Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba

Foto Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba

