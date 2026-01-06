Al borde de la tragedia: llevan a dos mujeres en el parachoques de una camioneta en Cochabamba

Un acto de imprudencia extrema fue captado en la avenida Blanco Galindo, ruta que conecta la ciudad de Cochabamba con el valle bajo, donde dos mujeres fueron trasladadas en el parachoques de una camioneta en plena circulación.

Según se observa en las imágenes, las mujeres se sujetaban como podían de la parte trasera del motorizado, ya que la tolva del vehículo se encontraba completamente llena de mercadería, lo que habría impedido que viajen de forma segura en el interior.

El hecho generó indignación y preocupación entre los ocupantes de otros vehículos, quienes registraron la escena y difundieron los videos, lamentando que se ponga en grave riesgo la vida de ambas personas, ante cualquier frenazo o maniobra inesperada.

Hasta el momento, no se conoce si el conductor fue identificado o sancionado, sin embargo, el caso vuelve a encender la alerta sobre el incumplimiento de normas de tránsito y la falta de control en rutas altamente transitadas.

Video:

