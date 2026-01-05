TEMAS DE HOY:
Policial

Capturan al tercer implicado en el asesinato de la mujer hallada en un freezer

El joven de 24 años fue capturado en la zona de la Pampa de la Isla y será imputado por asesinato en grado de complicidad. La víctima fue hallada sin vida en el Plan 3.000.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/01/2026 10:23

Santa Cruz, Bolivia

Este domingo por la tarde, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendieron en la zona de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz, a Carlos A. S., identificado como el tercer implicado en el asesinato de Roxana Rivero Viveros, de 31 años.

La víctima fue hallada sin vida en el interior de un freezer en el Plan 3.000. Según las investigaciones, Suárez habría colaborado con su hermano para introducir el cuerpo en el electrodoméstico.

El detenido, de 24 años, cuenta con antecedentes por microtráfico de sustancias controladas. Ahora será imputado por el delito de asesinato en grado de complicidad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los detalles de este crimen que ha conmocionado a la ciudad.

