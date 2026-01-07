¡Atención! Prohíben que empresas de buses levanten pasajeros en carreteras

La directora de la Terminal de Buses de La Paz, Iveliz Asturizaga, anunció este lunes la prohibición estricta de recoger pasajeros en puntos no autorizados durante los trayectos carreteros.

Esta medida surge como respuesta directa a los reportes de inseguridad y casos de dopaje registrados en el último año, buscando cerrar el paso a delincuentes que aprovechan las paradas clandestinas para abordar las unidades sin dejar rastro de su identidad. Asturizaga, informó que, aunque las cifras de casos han bajado, el riesgo persiste.

“Estamos cerrando con 14 casos, lo que representa una reducción de aproximadamente el 30% respecto al año anterior. Es un indicador interesante, pero no es tranquilizante; mientras exista un solo caso de dopaje, significa que nuestra cadena de seguridad ha sido vulnerada”, manifestó la autoridad.

La restricción de levantar o dejar pasajeros en plena carretera busca evitar que los delincuentes abandonen el bus tras haber suministrado sustancias a sus víctimas, dificultando así su identificación y posterior captura.

Ante la persistencia de estos delitos, Asturizaga enfatizó la importancia del autocuidado y emitió una serie de recomendaciones críticas para los usuarios del transporte interdepartamental:

No consumir comidas ni bebidas ofrecidas por personas desconocidas dentro o fuera del bus.

No transportar grandes sumas de dinero en efectivo; se sugiere utilizar el sistema bancario nacional para transacciones seguras.

Se hace un llamado a los familiares para verificar que este sector vulnerable como son adultos mayores llegue a su destino final sin contratiempos.

Para fortalecer el control y brindar apoyo ciudadano, la administración de la terminal habilitó la línea de asistencia 67170222. A través de este número, se brindará asesoría sobre el arribo seguro de pasajeros, con especial énfasis en la protección de adultos mayores que viajan solos.

