Marset podría ser sentenciado a cadena perpetua en EEUU

El narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, enfrentará en Estados Unidos un proceso judicial complejo que podría derivar incluso en una o varias cadenas perpetuas, según explicó la periodista boliviana radicada en ese país, Paola Virueta.

De acuerdo con la comunicadora, los primeros cargos contra Marset fueron presentados en el distrito federal de Virginia por conspiración para lavado de dinero, lo que legalmente permitiría que el proceso se desarrolle en esa jurisdicción. Sin embargo, señaló que en casos de narcotráfico de alto perfil es habitual que los juicios se trasladen a tribunales de Nueva York.

“Legalmente tendría que ser este distrito el que lleve adelante el proceso, pero usualmente no ocurre así. Los casos grandes vinculados al narcotráfico y al crimen organizado se llevan en Nueva York”, explicó.

Virueta detalló que ese tribunal procesó a figuras relevantes del narcotráfico internacional y cuenta con centros penitenciarios de máxima seguridad donde permanecen algunos de los criminales más notorios, como el capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Tras su llegada a territorio estadounidense —donde inicialmente el vuelo podría aterrizar en Los Ángeles— las autoridades determinarán a qué distrito será trasladado Marset. Posteriormente se realizará la primera audiencia ante un tribunal federal, en la que se efectuará la lectura formal de cargos por narcotráfico, lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales internacionales.

Durante esa misma instancia judicial también se definirá su situación legal mientras avanza el proceso, aunque la periodista consideró improbable que se le otorgue libertad bajo fianza debido a que figuraba entre los narcotraficantes más buscados por la Drug Enforcement Administration (DEA).

Posteriormente se establecerá un calendario de audiencias en el que se presentarán pruebas, testigos y mociones previas al juicio. Según Virueta, en ese proceso podrían surgir nuevas revelaciones sobre la estructura criminal que dirigía Marset y sus conexiones internacionales.

La periodista también señaló que, en casos similares, algunos implicados suelen negociar con la justicia estadounidense para reducir sus penas a cambio de información que permita ampliar las investigaciones y alcanzar a otros miembros de las redes delictivas.

En ese contexto, explicó que las autoridades estadounidenses consideran a Marset una figura relevante dentro del narcotráfico regional, con posibles vínculos en Sudamérica, Europa y organizaciones criminales internacionales, lo que podría ampliar las investigaciones en varios países.

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