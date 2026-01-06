Acumulación de basura genera denuncia y Emacruz asegura que el servicio se regulariza

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por la agrupación Vos, Manuel Saavedra, presentó este martes una denuncia contra el alcalde Jhonny Fernández y contra el responsable de la Empresa Municipal de Aseo Urbano Santa Cruz (Emacruz) por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y atentado contra la salud pública, debido a la acumulación de basura en la capital cruceña.

Saavedra cuestionó la gestión municipal por el manejo de los residuos sólidos, señalando que los desechos generados durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo permanecieron por varios días en las calles, generando malestar en la población y riesgos sanitarios.

El candidato no descartó la presentación de una acción de cumplimiento para que la justicia obligue a las autoridades municipales a normalizar el servicio de recojo de basura.

“Las fiestas de Navidad y Año Nuevo han pasado y la ciudad sigue cuchuqui, huele mal y, lo peor, es que nos va a empezar a enfermar a los cruceños. Su incapacidad ya atenta contra el bienestar de los ciudadanos”, afirmó Saavedra.

En respuesta, desde Emacruz informaron que en los últimos tres meses se registró un incremento del 30% en la generación de residuos sólidos, lo que, sumado a los feriados largos de fin de año, provocó retrasos en el servicio de recojo.

El gerente general de Emacruz, Ricardo Oviedo, aseguró que el servicio se encuentra en proceso de normalización y que el retraso será superado en las próximas horas.

“Ya hemos pasado los dos feriados largos de Navidad y Año Nuevo. Podemos decir que la zona norte de la ciudad ya está al día y que la zona sur estará completa esta noche; con eso estaremos al día con todos los vecinos y con los canastillos limpios”, declaró.

