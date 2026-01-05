¿Subirán las pensiones escolares en 2026? Esto decidió el Ministerio de Educación

Este lunes se dio a conocer la Resolución Ministerial 01/2026, que establece las normas generales para la gestión educativa 2026 del Subsistema de Educación Regular, el Subsistema de Educación Alternativa y Especial y el Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional Técnica, Tecnológica y Artística.

Además de fijar el calendario de inscripción de estudiantes en las unidades educativas, la norma también aborda un tema clave para padres de familia: las pensiones escolares, reguladas en el Artículo 76.

De acuerdo con la resolución, se determinó lo siguiente:

🔹 Pensiones congeladas durante las inscripciones

Las pensiones escolares se congelan durante el periodo de inscripciones de la presente gestión. En el mes de abril, una comisión mixta, conformada por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y ANDECOP, analizará la posibilidad de un incremento. Esta evaluación tomará en cuenta la situación económica del país y la política salarial vigente hasta ese momento.

🔹 Prohibidos los cobros adicionales

Las unidades educativas privadas tienen terminantemente prohibido realizar cualquier cobro adicional a las diez (10) pensiones anuales. Esto incluye pagos por reserva de plaza, matrícula, derecho de inscripción, material educativo, gastos administrativos u otros conceptos. La normativa establece que estas condiciones deben estar claramente contempladas en los contratos firmados entre las unidades educativas y los padres de familia.

🔹 Obligaciones de los padres de familia

La resolución también señala que los padres de familia que no cumplan con sus obligaciones contractuales deberán regularizar los pagos pendientes directamente con la unidad educativa correspondiente.

Con esta normativa, el Ministerio de Educación busca proteger la economía de las familias, garantizar la transparencia en los cobros y establecer reglas claras para el funcionamiento de las unidades educativas privadas durante la gestión 2026.

