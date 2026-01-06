Inscripción escolar 2026: este es el cronograma y los cambios que trae la nueva resolución

Tras la publicación oficial de la Resolución Ministerial 0001/2026, el sistema educativo boliviano se prepara para un inicio de gestión marcado por cambios profundos en la disciplina y la pedagogía.

El documento, que rige para instituciones fiscales, privadas y de convenio, establece el lunes 19 de enero como el punto de partida para las inscripciones en todo el territorio nacional. Las autoridades educativas han enfatizado que el proceso será estrictamente presencial para estudiantes nuevos, con el fin de evitar las filas y la desinformación de gestiones pasadas.

Cronograma de inscripción: ¿Cuándo le toca?

El proceso de registro se dividirá en tres etapas clave para garantizar el orden en las unidades educativas:

Lunes 19 y martes 20 : Prioridad para estudiantes nuevos en los niveles inicial (primera y segunda sección), primero de primaria y primero de secundaria.

Miércoles 21 al viernes 23: Destinado a estudiantes que soliciten traslados por cambio de domicilio o razones laborales de los padres.

Inscripción Automática: Los estudiantes que permanecen en el mismo colegio no necesitan asistir; su cupo está legalmente garantizado.

Las labores educativas escolares iniciarán oficialmente el lunes 2 de febrero, bajo un calendario que contempla 200 días hábiles de clases.

Uno de los puntos más comentados de la R.M. 0001/2026 es el Artículo 45, que prohíbe terminantemente el uso de teléfonos celulares y dispositivos personales durante las horas de clase. Según el Ministerio, la medida busca frenar el ciberacoso y mejorar la concentración, permitiendo el uso de tecnología solo cuando sea planificado por el maestro con fines pedagógicos específicos en laboratorios.

Asimismo, la resolución introduce una "Reingeniería de Calificaciones". Se ha modificado la ponderación del sistema de evaluación para dar mayor peso a la teoría y la práctica (Saber y Hacer), reduciendo la influencia de la autoevaluación y las dimensiones de valores para buscar un promedio más objetivo del rendimiento académico.

Mira la programación en Red Uno Play