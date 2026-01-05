Starlink activa Internet gratis en Venezuela hasta febrero tras la caída de Maduro

Starlink ofrecerá Internet gratuito en Venezuela hasta comienzos de febrero, según confirmó SpaceX en un comunicado difundido a través de su cuenta oficial en X. La empresa precisó que el acceso sin costo estará disponible hasta el 3 de febrero, para todos los usuarios dentro del territorio venezolano que cuenten con una terminal del sistema.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte inestabilidad política y militar, tras la detención de Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York y permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la información difundida por SpaceX, los ataques afectaron instalaciones en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

En ese escenario, SpaceX decidió habilitar cobertura gratuita de Internet satelital con el objetivo de asegurar que los habitantes del país puedan mantenerse informados y comunicados. El comunicado oficial destacó que la medida busca preservar el acceso a la red en medio de interrupciones o daños en la infraestructura terrestre.

Tras los ataques, fuerzas estadounidenses procedieron a la captura de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por conspiración narco-terrorista ante tribunales federales en Nueva York. El proceso judicial mantiene en vilo tanto a Venezuela como a la comunidad internacional, mientras se esperan definiciones en los próximos días.

La empresa dirigida por Elon Musk señaló que esta no es la primera vez que Starlink actúa en escenarios de conflicto. El sistema ya fue utilizado en zonas afectadas por guerras o catástrofes, donde permitió restablecer comunicaciones cuando otros servicios resultaron inutilizables.

Uno de los antecedentes más citados es Ucrania, donde Starlink desempeñó un rol clave para sostener la conectividad tras la destrucción de infraestructura tradicional durante el conflicto armado. Según SpaceX, estos despliegues confirmaron la capacidad de la red satelital para operar en entornos extremos.

El servicio de Starlink funciona mediante una constelación de satélites de órbita baja, lo que permite ofrecer banda ancha sin depender de redes locales. Esta característica resulta clave en contextos donde las comunicaciones terrestres han sido interrumpidas por ataques, sabotajes o bloqueos.

SpaceX aclaró que la gratuidad del servicio no será indefinida y concluirá el 3 de febrero. Durante ese período, cualquier usuario en Venezuela con una terminal activa podrá conectarse sin costo. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no emitieron declaraciones oficiales sobre el anuncio.

