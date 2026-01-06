Un acto de valentía terminó en tragedia la tarde de este domingo en la playa Paraguay Chico, en Los Muermos, región de Los Lagos, Chile. Antonio Triviño, de 38 años, murió ahogado tras lanzarse al río Maullín para salvar a su hijo de seis años, quien había caído al agua mientras jugaba en unas rocas cercanas.

Triviño logró rescatar a su hijo y ponerlo a salvo en la orilla, pero la fuerza del río lo arrastró. Su cuerpo fue hallado posteriormente a unos 200 metros del lugar del incidente.

Los primeros en llegar al lugar fueron los Bomberos, quienes participaron en las labores de rescate, mientras que las diligencias quedaron a cargo del GOPE, el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros.

El director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Mitzio Riquelme, aprovechó para hacer un llamado a la prevención:

“Estamos atravesando una ola de calor intenso, lo cual hace que las personas busquen el agua para recreación. El llamado es a mantener conducta preventiva, usar chaquetas salvavidas y acudir a playas habilitadas, además de avisar a autoridades ante cualquier riesgo”.

Los restos de Triviño fueron trasladados al Servicio Médico Legal de Puerto Montt para los peritajes de rigor y posteriormente ser entregados a su familia.

Otro ahogado en Osorno

En paralelo, otro hombre murió ahogado este domingo en el río Rahue, en Osorno, mientras que una menor que también fue arrastrada por el caudal logró ser rescatada con vida.

Según Cristian Mancilla, comandante de la Unidad de Rescate Acuático y Terrestre (URAT):

“Alrededor de las 17 horas fuimos alertados por Carabineros de Osorno sobre la desaparición de un hombre en el camping Arnoldo Keim. Al momento de llegar, también atendimos a una menor arrastrada por las aguas, quien fue rescatada por bañistas”.

Gracias al uso de drones, lanchas y motos de agua, los rescatistas localizaron el cuerpo del hombre a unos cinco metros de profundidad, a 100 metros del último punto donde se le vio. Fue trasladado al Servicio Médico Legal de Osorno, donde se espera su identificación.

