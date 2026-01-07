Alarma en Argentina por la invasión de la “mosca negra”, que muerde y es difícil de erradicar

El intenso calor y las lluvias de las últimas semanas desataron un problema inesperado en la provincia de Buenos Aires: la invasión del barigüí, conocido popularmente como la mosca negra, un insecto que muerde a personas y animales, resiste a los repelentes comunes y genera alarma en varias localidades.

La plaga afecta especialmente a zonas de la cuenca del río Salado, con reportes preocupantes en ciudades como Junín y Bragado, donde vecinos advierten una presencia masiva nunca antes vista.

A diferencia del mosquito, el barigüí no pica: muerde. Utiliza pequeñas garras para cortar la piel y alimentarse de la sangre, lo que provoca desde picazón intensa e inflamación, hasta infecciones si la herida se rasca o se contamina.

Por qué se multiplicó

En diálogo con Telenoche, el entomólogo Guillermo Tarelli explicó que el insecto siempre está presente en el ambiente, pero que las lluvias intensas y el aumento del caudal de ríos y arroyos crean las condiciones ideales para su reproducción.

“Cuando el agua confluye hacia cursos bien oxigenados y con buen caudal, ahí se desarrollan las larvas”, detalló.

A diferencia del mosquito, que se reproduce en agua estancada, el barigüí se cría en aguas corrientes, lo que hace mucho más difícil su control. “Por eso las fumigaciones tradicionales no funcionan”, advirtió el especialista.

Picaduras más agresivas

El barigüí pertenece al grupo de los insectos telmófagos: no succiona directamente, sino que se alimenta de la sangre que brota tras la mordedura. Además, inyecta un anestésico, por lo que muchas personas no sienten la lesión hasta horas después.

Aunque no transmite enfermedades, puede causar reacciones alérgicas intensas, hinchazón prolongada y fuerte prurito.

“Lo primero es lavar bien la zona, aplicar frío y, sobre todo, no rascarse, porque eso aumenta el riesgo de infección”, recomendó Tarelli.

Cómo prevenir las mordeduras

Ante la dificultad de erradicarlo, los especialistas aconsejan:

Usar ropa clara, suelta y de manga larga

Evitar zonas ribereñas, especialmente al amanecer y al atardecer

Aplicar repelentes con alta concentración de DEET , aunque su eficacia es limitada

Mantener especial cuidado en niños, adultos mayores y personas alérgicas

Mira la programación en Red Uno Play