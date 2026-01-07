El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, celebró este miércoles que EE.UU. haya interceptado un petrolero con bandera de Rusia en el océano Atlántico al tratarse de "acciones" sin "miedo", algo, según él, relevante en el proceso para frenar la guerra de agresión contra su país.

"La detención de un barco con bandera rusa en el Atlántico Norte subraya el decidido liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Acogemos con satisfacción este enfoque para tratar a Rusia: actos, no temer", señaló el jefe de la diplomacia ucraniana en su cuenta de X.

Según Sibiga, ese enfoque "también es relevante en el proceso de paz para traer más cerca una paz duradera" en el conflicto ruso-ucraniano.

Sibiga aludía así a los esfuerzos internacionales liderados por EE.UU. para hacer avanzar un plan de paz.

El comando militar estadounidense en Europa confirmó este miércoles la incautación del petrolero 'Marinera', antes conocido como 'Bella 1' y especificó que la operación se llevó a cabo en el Atlántico Norte por los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, en coordinación con el Pentágono.

El 'Marinera' es uno de los cuatro tanqueros vinculados a Venezuela que EE.UU. ha incautado desde que inició sus presiones sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado por Washington y llevado a Nueva York para su enjuiciamiento.

El buque, que se dirigía a Rusia, repelió un intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico.

Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula por una rusa. EFE

