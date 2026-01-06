Prohíben obligar a estudiantes a ir a marchas: Educación advierte sanciones

La nueva normativa educativa impide el uso de estudiantes en actos políticos y advierte sanciones a quienes vulneren sus derechos.
06/01/2026 12:27
Escuchar esta nota
El Ministerio de Educación prohibió de manera expresa que estudiantes sean obligados a participar en marchas, protestas, reclamos o actos políticos, una práctica que en los últimos años generó múltiples cuestionamientos por vulnerar derechos fundamentales.
La medida está contemplada en la Resolución Ministerial 01/2026, que regula la gestión educativa para la presente gestión y establece límites claros al accionar de directores, maestros, juntas de padres, tutores y autoridades políticas.
Prohibida la presión política sobre estudiantes
El artículo 71 de la normativa señala de forma categórica:
“Queda terminantemente prohibido que directores de unidades educativas, maestros, padres, madres de familia o tutores y autoridades políticas obliguen a los estudiantes a participar de movilizaciones de protesta, reclamos, actos políticos u otros”.
La resolución remarca que los derechos de niñas, niños y adolescentes deben ser respetados de manera prioritaria, sin ningún tipo de coerción o condicionamiento.
Habrá sanciones para infractores
El Ministerio advirtió que quienes incumplan esta disposición serán sancionados, conforme al Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y del Personal Docente Administrativo, además de otras normas vigentes que correspondan al caso.
Más límites a juntas de padres
La misma resolución también establece que:
Las juntas de padres no pueden obligar a pagar cuotas para festejos o agasajos
No deben intervenir en asuntos técnico-pedagógicos
La gestión escolar es responsabilidad exclusiva de los directores
Objetivo de la medida
Con esta normativa, el Ministerio busca poner fin a prácticas de presión económica y política dentro de las unidades educativas, garantizando una educación libre, segura y centrada en el bienestar del estudiante.
