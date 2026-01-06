TEMAS DE HOY:
Cámaras registran la agresión que derivó en la muerte de un joven en la calle; detuvieron a un sospechoso

El joven fue identificado como Maximiliano Balbuena, de 29 años, falleció o tras agonizar por cuatro días. Un hombre de 56 años fue detenido, como principal sospechoso de la agresión, hay personas prófugas.

Red Uno de Bolivia

06/01/2026 12:31

Foto: Redes Sociales.
Argentina

El trágico hecho se suscitó en el Barrio Matera, Merlo de Argentina, Maximiliano Balbuena fue víctima de una agresión feroz. Según los reportes policiales, el joven recibió un golpe letal en la cabeza, presuntamente con una botella, que le provocó un derrame cerebral irreversible.

Imágenes de cámaras de seguridad, muestran como Balbuena fue atacado e intenta defenderse, visiblemente desorientado y herido, antes de desplomarse.

Fue su propia hermana quien lo encontró en la vía pública mientras sufría convulsiones. Pese a los esfuerzos médicos en el Hospital Héroes de Malvinas, donde permaneció en terapia intensiva con asistencia mecánica, el joven no logró sobrevivir.

Hasta el momento, las autoridades han logrado la captura de un sospechoso, como el principal responsable del crimen, el mismo, fue identificado como Fabián Eduardo Ahumada Romero (56), de nacionalidad chilena.

Según testigos y familiares al menos una persona más participó activamente en la golpiza y exigen su pronta captura. La autopsia dispuesta por la fiscalía será clave para confirmar si el impacto del objeto contundente fue la causa única del fallecimiento.

 

