Brutal pelea por una mascota termina en asesinato: la víctima era amigo de la familia

Un viejo amigo de la familia Palermo, John “Lefty” Grehn, de 61 años, perdió la vida en Ashland, Ohio, tras una pelea con Robert Palermo, de 24 años, por un motivo insólito: el ingreso de un perro a la casa que compartían.

Según la investigación, Grehn dejó entrar al animal durante los festejos de Año Nuevo, lo que desató la furia de Palermo. El joven habría subido a su habitación, tomado un arma de la caja fuerte y, al regresar, disparó varias veces contra su amigo, según The Ashland Source.

La Policía encontró a Grehn sin vida dentro de la vivienda, con múltiples heridas de bala. El padre de Palermo, con quien Grehn mantenía una relación cercana, llamó al 911 para denunciar el hecho.

“El caso representa una profunda y trágica pérdida de vidas, y nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y todos los que amaban al Sr. Grehn mientras procesan esta pérdida inimaginable”, expresó el fiscal Christopher R. Túnel.

Palermo, sin antecedentes penales, fue acusado de asesinato agravado. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua. Por el momento, permanece detenido en la Cárcel del Condado de Ashland, con una fianza fijada en 2 millones de dólares.

