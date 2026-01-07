Para este miércoles 7 de enero, las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán temperaturas variadas. Algunos departamentos en su mayoría presentarán cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia tendrá tendencia a tormentas eléctricas.

En La Paz, la jornada comenzará con cielos nublados y una temperatura de 8°C y alcanzará una máxima de 21°C, se prevé cielos parcialmente nublados por la mañana y por la tarde se registrarán tormentas eléctricas. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 5°C, llegando a 17°C presentará cielos parcialmente nublados, lluvias y tormentas eléctricas por la tarde.

Por su parte, Oruro amanece con un cielo parcialmente nublado registrará mínima de 5°C y máxima de 21°C, tendrá cielos parcialmente despejados y lluvias con tormentas eléctricas durante la noche, y Potosí tendrá mínimas de 3°C y máximas de 17°C, tendrá cielos parcialmente despejados y habrá tormentas eléctricas durante la tarde y lluvias por la noche.

En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos parcialmente nubosos durante la mañana, en la tarde se presentarán tormentas eléctricas y en la noche habrá lluvias, además de una temperatura mínima de 14°C y máxima de 27°C.

Sucre cielos nublados y lluvia con tormentas eléctricas por la tarde con 12°C, alcanzando los 22°C con lluvias durante el día, en Tarija tendrá mínima de 13°C y máxima de 24°C, con cielos parcialmente nubosos durante la mañana, lluvias con tormentas eléctricas por la tarde, y lluvias por la noche.

En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 23°C y máximas de 31°C se registrarán lluvias por la mañana y tormentas eléctricas por la tarde, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 23°C y ascenderá a 32°C con cielos nubosos durante todo el día tormentas eléctricas por la tarde.

Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 21°C, y una máxima de 33°C y se esperan cielos parcialmente despejados por la mañana y cielos nubosos durante la tarde, lluvias por la noche.

En general, se pronostica día nuboso con tormentas eléctricas en varias regiones del país, por lo que se recomienda tomar previsiones.

