TEMAS DE HOY:
Mujer hallada en freezer Emapa accidente vehicular

Educación

Novedades 2026 en colegios: se prohíben actos de graduación en kínder y primaria

La Resolución Ministerial 0001/2026, que regula la gestión escolar de este año, establece cambios importantes sobre graduaciones, uso de celulares, uniformes y excursiones en las unidades educativas de Bolivia, con el objetivo de garantizar seguridad, equidad y cumplimiento académico.

Silvia Sanchez

05/01/2026 15:09

Bolivia

La Resolución Ministerial 0001/2026, que regula la gestión escolar 2026, introdujo cambios en varias normas educativas, incluyendo los actos de graduación, uso de celulares, uniformes y excursiones.

Actos de graduación y promoción

  • Quedan prohibidos los actos de graduación en Educación Inicial y Primaria Comunitaria Vocacional.

  • Los únicos actos de promoción permitidos son para el sexto año de Secundaria Comunitaria Productiva, según el Artículo 28 de la resolución.

  • Además, se prohíben los viajes de promoción, mientras que las excursiones o viajes de servicio social deberán contar con autorización escrita del padre, madre o tutor, y del director de la unidad educativa y del director distrital, siempre con fines educativos y de fortalecimiento del aprendizaje.

  • Ingreso seguro

Para garantizar la seguridad y el desarrollo académico, las unidades educativas implementarán mecanismos que permitan un ingreso seguro y ordenado, evitando retener a los estudiantes fuera o dentro de la institución por llegar tarde.

Uso de celulares

Queda terminantemente prohibido el uso de celulares en el aula, tanto para estudiantes como maestros.

Uniformes y material escolar

El Artículo 43 de la resolución establece que:

  • El uso de uniformes no es obligatorio en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, y no puede impedir el ingreso a clases o actividades.

  • Las instituciones que decidan implementar uniforme deben hacerlo previa coordinación y consenso con la comunidad educativa.

  • Se prohíbe la compra de uniformes o material escolar en lugares exclusivos.

  • Se debe respetar la vestimenta de los estudiantes de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos.

