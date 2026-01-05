Novedades 2026 en colegios: se prohíben actos de graduación en kínder y primaria

La Resolución Ministerial 0001/2026, que regula la gestión escolar de este año, establece cambios importantes sobre graduaciones, uso de celulares, uniformes y excursiones en las unidades educativas de Bolivia, con el objetivo de garantizar seguridad, equidad y cumplimiento académico.
05/01/2026 15:09
La Resolución Ministerial 0001/2026, que regula la gestión escolar 2026, introdujo cambios en varias normas educativas, incluyendo los actos de graduación, uso de celulares, uniformes y excursiones.
Actos de graduación y promoción
Quedan prohibidos los actos de graduación en Educación Inicial y Primaria Comunitaria Vocacional.
Los únicos actos de promoción permitidos son para el sexto año de Secundaria Comunitaria Productiva, según el Artículo 28 de la resolución.
Además, se prohíben los viajes de promoción, mientras que las excursiones o viajes de servicio social deberán contar con autorización escrita del padre, madre o tutor, y del director de la unidad educativa y del director distrital, siempre con fines educativos y de fortalecimiento del aprendizaje.
Ingreso seguro
Para garantizar la seguridad y el desarrollo académico, las unidades educativas implementarán mecanismos que permitan un ingreso seguro y ordenado, evitando retener a los estudiantes fuera o dentro de la institución por llegar tarde.
Uso de celulares
Queda terminantemente prohibido el uso de celulares en el aula, tanto para estudiantes como maestros.
Uniformes y material escolar
El Artículo 43 de la resolución establece que:
El uso de uniformes no es obligatorio en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, y no puede impedir el ingreso a clases o actividades.
Las instituciones que decidan implementar uniforme deben hacerlo previa coordinación y consenso con la comunidad educativa.
Se prohíbe la compra de uniformes o material escolar en lugares exclusivos.
Se debe respetar la vestimenta de los estudiantes de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos.
