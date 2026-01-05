Novedades 2026 en colegios: se prohíben actos de graduación en kínder y primaria

La Resolución Ministerial 0001/2026, que regula la gestión escolar 2026, introdujo cambios en varias normas educativas, incluyendo los actos de graduación, uso de celulares, uniformes y excursiones.

Actos de graduación y promoción

Quedan prohibidos los actos de graduación en Educación Inicial y Primaria Comunitaria Vocacional .

Los únicos actos de promoción permitidos son para el sexto año de Secundaria Comunitaria Productiva , según el Artículo 28 de la resolución.

Además, se prohíben los viajes de promoción , mientras que las excursiones o viajes de servicio social deberán contar con autorización escrita del padre, madre o tutor , y del director de la unidad educativa y del director distrital , siempre con fines educativos y de fortalecimiento del aprendizaje.

Ingreso seguro

Para garantizar la seguridad y el desarrollo académico, las unidades educativas implementarán mecanismos que permitan un ingreso seguro y ordenado, evitando retener a los estudiantes fuera o dentro de la institución por llegar tarde.

Uso de celulares

Queda terminantemente prohibido el uso de celulares en el aula, tanto para estudiantes como maestros.

Uniformes y material escolar

El Artículo 43 de la resolución establece que:

El uso de uniformes no es obligatorio en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, y no puede impedir el ingreso a clases o actividades.

Las instituciones que decidan implementar uniforme deben hacerlo previa coordinación y consenso con la comunidad educativa .

Se prohíbe la compra de uniformes o material escolar en lugares exclusivos .

Se debe respetar la vestimenta de los estudiantes de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos.

Mira la programación en Red Uno Play