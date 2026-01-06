Oseias Ezequiel Miqueas Villalba, de 2 años y 8 meses, falleció el 25 de diciembre en un hospital de Argentina. Su familia denuncia que, pese a acudir cinco veces tras un accidente doméstico, los médicos no detectaron la gravedad del cuadro. La investigación por presunta mala praxis ya está en curso.

El hecho comenzó a mediados de diciembre, cuando, según relataron familiares, el hermanito del niño lo lastimó accidentalmente con un lápiz mientras jugaban.

De acuerdo con el medio Todo Noticias (TN), en la primera consulta se diagnosticó una lesión leve y se recomendó solo alimentación fría.

Al día siguiente, ante fiebre y malestar, la familia volvió al centro de salud. El diagnóstico fue de gripe, sin relación con el incidente previo. La tía del menor contó que la preocupación aumentó cuando apareció un bulto detrás de la oreja. Una ecografía indicó parotiditis y no se prescribió medicación.

Con el paso de los días, el bulto creció y el niño presentó dificultades para comer y mover el cuello. Pese a ello, la familia sostiene que no recibió una evaluación médica acorde a su estado.

La situación se volvió crítica el 24 de diciembre, cuando Oseias fue internado tras un nuevo episodio de malestar. Según la denuncia, aunque se realizaron estudios y transfusiones, la atención no fue suficiente y el traslado a otro hospital se concretó tarde. El menor sufrió un paro cardiorrespiratorio.

La autopsia determinó que la infección originada tras el accidente se extendió hasta la zona craneal, lo que derivó en su fallecimiento.

La familia presentó la denuncia el 25 de diciembre en la comisaría 1 de San Martín. La UFI N.º 4 de Delitos Culposos abrió una causa por “homicidio culposo por mala praxis” y ordenó allanamientos para esclarecer responsabilidades.

Hasta ahora, las autoridades del hospital no ofrecieron una versión oficial. El director señaló incluso que no existen registros de las consultas previas que la familia asegura haber realizado.

