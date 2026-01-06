Transporte da 48 horas para definir el nuevo costo del pasaje en Santa Cruz

El sector transporte ha otorgado un plazo de 48 horas a la Alcaldía y al Concejo Municipal cruceños para definir la nueva estructura de costos del pasaje. La dirigencia advirtió que, de no recibir una respuesta oficial hasta el viernes, se activará una comisión de conflictos para determinar las medidas de presión a seguir.

Los representantes del gremio instaron a las autoridades a realizar una verificación personal y directa de la cotización de los insumos operativos. En caso de que el Municipio demuestre que sus cifras no son reales, los transportistas aseguraron que respetarán la decisión final del ejecutivo.

El vocero del sector explicó que sus estudios técnicos reflejan una tarifa media de 4,58 bolivianos, basándose en el incremento actual de los costos de funcionamiento. No obstante, aclararon que la facultad de determinar el precio final recae exclusivamente sobre las autoridades y no sobre los prestadores del servicio.

La Comisión de Conflictos será la encargada de encabezar las futuras reuniones con el alcalde tras cumplirse el tiempo límite establecido por el ampliado. Por ahora, el sector permanece a la espera de que los estudios municipales validen la realidad económica que enfrentan los conductores.