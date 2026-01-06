Vecinos del barrio 6 de Enero respaldan a Soo Hyun Chung como candidato a la Alcaldía

Soo Hyun Chung fue proclamado como postulante a la Alcaldía de Santa Cruz, en un acto realizado frente a vecinos de los barrios 6 de Enero, La Costanera, Los Chinos y Centenario, quienes participaron de los festejos y acompañaron la proclamación.

Durante el evento, Chung destacó la importancia de acercarse a la comunidad para conocer sus necesidades y presentar soluciones concretas.

“Estamos aquí para escuchar a todos los vecinos y vecinas, entender sus preocupaciones y plantear propuestas que beneficien de manera real y definitiva a este barrio y a toda la ciudad”, afirmó.

El evento estuvo acompañado de música, actividades culturales y la interacción directa con los vecinos, quienes aprovecharon la oportunidad para dialogar con el candidato y conocer sus planes de gestión.

Con su proclamación en este acto simbólico, Soo Hyun Chung refuerza su presencia en la campaña electoral y marca el inicio de su acercamiento a los distintos sectores de la ciudad, destacando la cercanía con la población como eje central de su candidatura.

