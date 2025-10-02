Triple crimen: ¿quiénes son los implicados, qué rol tuvieron y de qué los acusan?

El caso que sacudió a la Argentina da nuevas luces con la captura de los principales implicados en el triple asesinato de Lara, Brenda y Morena.

Las investigaciones preliminares revelan que los detenidos no actuaron al azar, sino que cumplieron roles determinados: desde dar la orden para ejecutarlas, conducir el vehículo que trasladó a las víctimas, cavar la fosa donde fueron enterradas, hasta limpiar la escena del crimen y encubrir pruebas clave.

Las autoridades se encuentran a la espera de que todos los aprehendidos sean trasladados a territorio argentino, para poder procesarlos, y que estos paguen con todo el peso de la ley, tal como señaló la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich.

Según las investigaciones estos son los aprehendidos, su participación dentro del triple crimen y el por qué son investigados.

Tony Janzen Valverde "Pequeño J"

Rol: Creen que es el autor intelectual de los crímenes. Fue detenido en Perú.

Víctor Lázaro Sotacuro

Rol: Vinculado a un vehículo de apoyo que habría participado del secuestro de las chicas. Lo detuvieron en Bolivia.

Florencia Ibañez

Rol: Es la sobrina de Sotacuro y creen que iba en el auto de apoyo. Detenida.

Matías Agustín Ozorio

Rol: Investigado como mano derecha de "Pequeño J". Habría participado de los crímenes. Está detenido.

Miguel Villanueva Silva

Rol: Dueño de la casa donde encontraron los cuerpos de las chicas. Detenido.

Andrés Maximiliano Parra

Rol: Lo sorprendieron limpiando manchas de sangre en la casa de Florencio Varela. Detenido.

Daniela Iara Ibarra

Rol: Junto a Parra, fue encontrada limpiando las manchas de sangre. Está detenida.

Celeste González Guerrero

Rol: También es dueña de la casa donde encontraron los cuerpos. Detenida.

Ariel Giménez

Rol: Investigado como la persona que cavó los pozos donde fueron enterradas las víctimas. Detenido.

Mira la programación en Red Uno Play