“Creía que solo podía pasar en una película de México”: abuelo de las víctimas del triple crimen

Antonio Del Castillo, abuelo de Brenda y Morena (ambas de 20 años), conversó en exclusiva con Red Uno, donde expresó el dolor de su familia, tras la irremediable pérdida de dos de sus nietas.

Afirmó que nunca pensó vivir estos duros momentos y dijo que solo podía imaginar verlo en una película de México, pero no en su país.

“La justicia es muy lenta, es una cosa inusual la que pasó yo creía que podía vivir eso en una película de México, nunca pensé que nos iba a tocar a nosotros, a nuestra familia, nosotros somos una familia grande que hoy está destrozada”, manifestó.

Afirmó que solo esperan que las investigaciones avancen de forma acelerada, y que su primera impresión tras la captura del 'Pequeño J' fue una sonrisa, esperando que pronto se haga justicia y se sepa la verdad de los hechos.

“Si no tenemos justicia no hay verdad, por eso nosotros esperaremos un poquito más como para decir que estamos satisfechos, porque la familia quiere conocer la verdad. A estos sujetos nunca los vi, y nunca pensé que esto iba a pasar en la Argentina”, expresó.

Antonio Del Castillo recordó a sus nietas de 20 años como jóvenes que "siempre salían a bailar, siempre salían a divertirse y ese día salieron como cualquier día". Brenda, una de las víctimas, era madre de un bebé de un año y un mes. Morena, por su parte, trabajaba vendiendo ropa usada.

Las investigaciones continúan, hasta el momento son 9 las personas aprehendidas dentro del caso, dos de ellos se encuentran aún en Perú, a la espera de ser extraditados a la Argentina. También se conoció que posiblemente existirían otros dos narcos involucrados, a quienes el 'Pequeño J' rendía cuentas.

