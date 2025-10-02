“Tengo que arreglar este problema”: Revelan audio del 'Pequeño J' que fue clave para su captura

Las investigaciones sobre el triple asesinato de Lara, Brenda y Morena, sigue su curso y la Policía brindó nuevas revelaciones respeto al cómo se logró capturar al principal sindicado de ser autor intelectual de los crímenes.

El 30 de septiembre, Tony Janzen Valverde Victoriano, el narco conocido como 'Pequeño J' fue capturado por la Policía de Perú, tras estar prófugo de la justicia y ser buscado a nivel internacional.

Según los últimos datos revelados se conoció que para su captura un audio fue la pieza clave y es que el “Pequeño J”, se había comunicado con su novia minutos antes de ser capturado.

“Esperá a que arregle este problema, porque yo ando corrido, no ando ni en mi casa, ando en lugares lejos”, señalaría el revelador audio.

Pero en el mismo audio le decía a su novia que tiene que viajar humillado, y que él nunca tuvo que humillarse.

“Y es feo porque tengo que viajar humillado y nunca tuve que humillarme por nadie. No quiero que veas lo que pasa. Te tengo que traerte a ti cuando todo esté bien, no te quiero ver estresada ni triste”, agregó.

Las investigaciones señalan que el rol de “Pequeño J” en el triple crimen en Argentina, es que él sería el cerebro de una organización narco transnacional que operaba en Argentina.

A pesar de la gravedad de los hechos, el ahora detenido no tenía antecedentes penales ni en Argentina ni en Perú. Según los fiscales, esto se debía a que evitaba involucrarse de manera directa en los crímenes, el caso continúa en investigación y se espera la extradición del ciudadano peruano a la Argentina.

