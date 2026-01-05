Lluvias mantienen en alerta a cinco departamentos del país

Las lluvias persistentes y las condiciones meteorológicas inestables están provocando un aumento en los caudales de los ríos en varios departamentos del país, generando alerta entre las autoridades y la población.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que los departamentos en alerta hidrológica son: La Paz (especialmente el sector de Los Yungas y el norte del departamento), Beni, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca.

Según los pronósticos, las lluvias continuarán durante los próximos días, principalmente en horas de la tarde y noche. Aunque se espera que sean de intensidad débil y corta duración, las precipitaciones acumuladas podrían incrementar el riesgo de desbordes de ríos, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos evitar transitar cerca de ríos y quebradas, especialmente quienes viajan por carretera, y mantener vigilancia sobre las condiciones locales. La alerta hidrológica está prevista hasta el 6 de enero de 2026.

“El incremento en los caudales de los ríos nos mantiene en temporada húmeda y con probabilidad de desbordes. Recomendamos precaución a toda la población y a los conductores que se encuentran en tránsito”, señaló un funcionario.

La ciudadanía debe estar atenta a los comunicados oficiales y a las recomendaciones de protección civil, evitando riesgos innecesarios durante los días de lluvia.

Mira la programación en Red Uno Play