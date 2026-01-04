TEMAS DE HOY:

Marcha COB avanza y prevé llegar hasta Senkata este domingo

La Central Obrera Boliviana (COB) cumple día 14 de protestas en contra el D.S 5503. La marcha que empezó desde Calamarca tiene previsto llegar a la zona de Senkata en la ciudad de El Alto.

Juan Marcelo Gonzáles

04/01/2026 12:51

Foto: Mario Argollo COB (Captura de video)
La Paz

La Central Obrera Boliviana (COB) cumple día 14 de protestas en contra del D.S. 5503. La marcha que empezó en Calamarca tiene previsto llegar este domingo a la zona de Senkata en la ciudad de El Alto.

Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, declaró que más sectores se sumarán al pedido de la abrogación del decreto 5503 y que el día lunes 5 de enero llegarán hasta el centro paceño para hacer conocer sus observaciones al decreto.

El gobierno central convocó a los sectores movilizados para este lunes 5 de enero a las 11:00 horas en Casa Grande Del Pueblo, donde varios sectores han confirmado su asistencia.

 

