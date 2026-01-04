Marcha COB avanza y prevé llegar hasta Senkata este domingo

La Central Obrera Boliviana (COB) cumple día 14 de protestas en contra el D.S 5503. La marcha que empezó desde Calamarca tiene previsto llegar a la zona de Senkata en la ciudad de El Alto.
04/01/2026 12:51
La Central Obrera Boliviana (COB) cumple día 14 de protestas en contra del D.S. 5503. La marcha que empezó en Calamarca tiene previsto llegar este domingo a la zona de Senkata en la ciudad de El Alto.
Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, declaró que más sectores se sumarán al pedido de la abrogación del decreto 5503 y que el día lunes 5 de enero llegarán hasta el centro paceño para hacer conocer sus observaciones al decreto.
El gobierno central convocó a los sectores movilizados para este lunes 5 de enero a las 11:00 horas en Casa Grande Del Pueblo, donde varios sectores han confirmado su asistencia.
