Decreto 5503: Sectores confirman asistencia al diálogo con el gobierno este lunes

Desde uno de los piquetes de huelga de hambre del magisterio, el dirigente del magisterio José Luis Álvarez confirmó que se asistirá al diálogo convocado por el gobierno este lunes 5 de enero en Casa Grande del Pueblo.

El dirigente confirmó que en esta jornada la marcha que empezó desde Calamarca llegará a la zona de Senkata en El Alto; ya en la jornada de lunes 5 de enero marcharán hasta el centro paceño, donde realizarán un cabildo y, posterior a ello, se asistirá a la convocatoria del gobierno central.

La petición de los sectores movilizados es la abrogación del Decreto Supremo 5503 de Emergencia Económica Nacional, donde ya se cumplen catorce días de movilizaciones por afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB).

