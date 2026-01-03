COB inicia su marcha; llegarán el lunes a la Sede de Gobierno

La Central Obrera Boliviana (COB) inició una marcha desde Calamarca con destino a la ciudad de La Paz. Los movilizados exigen la abrogación del decreto 5503 y reportan una masiva sumatoria de bases en la carretera.

Mario Argollo, ejecutivo de la COB, destacó que la columna de trabajadores cumplirá con el mandato de sus sectores sociales. "Vamos a asistir y hacer conocer el pedido de las bases", afirmó el dirigente respecto a la futura negociación.

La dirigencia prevé arribar a la Sede de Gobierno el lunes al mediodía para realizar un cabildo. Tras el acto, los representantes obreros y campesinos acudirán a la convocatoria de diálogo enviada por el Gobierno.

Mira la programación en Red Uno Play