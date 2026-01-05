La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) dispuso un incremento temporal del 40% en las tarifas del transporte terrestre, tras 12 años sin ajustes significativos. La medida se fundamenta en el aumento del precio del diésel y otros ítems que han sufrido incrementos importantes durante los últimos tres años.

Cinthia López, jefa de la Unidad de Transporte Terrestre, explicó que el aumento no fue una decisión unilateral de la ATT, sino que se coordinó con el sector transporte en reuniones realizadas en la ciudad de Cochabamba.

“Se ha definido un incremento temporal considerando el ajuste por el precio del diésel y otros factores. Esta coordinación con el sector ha sido fundamental para llegar a un consenso sobre este parámetro”, indicó López.

Durante los próximos 180 días se realizará un estudio técnico con los transportistas para establecer tarifas definitivas que se ajusten a la realidad. Este análisis incluirá la actualización de más de 19 ítems dentro de la estructura de costos, inicialmente elaborada por la ATT en 2013.

Respecto a posibles cobros indebidos, López recomendó a los usuarios acudir al personal de las terminales o ingresar sus reclamos en la página mireclamo.org, completando el formulario correspondiente.

“Es importante que la población sepa que los precios están fijados y que cualquier exceso puede ser denunciado para su corrección”, afirmó la jefa de la Unidad de Transporte Terrestre.

Mira la programación en Red Uno Play