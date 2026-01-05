¿Quién es el juez que llevará el juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York?

Tras el arresto de Nicolás Maduro el sábado, el juez federal Alvin Hellerstein fue designado para presidir el proceso penal contra el exdictador venezolano. El juicio se desarrollará este lunes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, una de las jurisdicciones federales más influyentes de Estados Unidos.

La acusación federal sostiene que Maduro enfrenta cargos graves por narcotráfico, corrupción gubernamental y delitos vinculados al terrorismo. El expediente quedó bajo la supervisión de Hellerstein, uno de los jueces federales en activo con mayor trayectoria dentro del sistema judicial estadounidense.

El Distrito Sur de Nueva York tramita de forma habitual causas de alto impacto relacionadas con seguridad nacional, terrorismo y criminalidad internacional. En ese tribunal se desarrollará el proceso contra el exlíder chavista, conforme a los cargos detallados por la fiscalía federal.

Alvin Hellerstein nació en Nueva York en 1933. Se desempeñó como abogado del Ejército de los Estados Unidos y luego ejerció en el sector privado. En mayo de 1998, el entonces presidente Bill Clinton lo designó juez del Distrito Sur de Nueva York. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los magistrados en actividad con más tiempo de carrera dentro del sistema federal.

En 2011, Hellerstein asumió el estatus de magistrado sénior, aunque continuó al frente de causas judiciales de gran relevancia. A lo largo de su trayectoria, intervino en procesos vinculados con terrorismo, seguridad nacional, disputas financieras complejas y demandas civiles de alto impacto público.

Entre los casos más notorios que pasaron por su juzgado figuran las reclamaciones por daños derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el proceso por acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Epstein, y el caso contra Michael Cohen, exabogado del presidente Donald Trump.

Hellerstein también está a cargo del caso contra el exgeneral venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, exjefe de los servicios de inteligencia del régimen chavista. Carvajal enfrenta cargos por narcotráfico en el mismo tribunal federal de Nueva York donde será juzgado Maduro.

Según consta en el expediente, el testimonio de Carvajal —exdiputado y antiguo jefe de inteligencia chavista— jugará un papel clave en el juicio contra Maduro. El exgeneral decidió colaborar con las autoridades estadounidenses y se declaró culpable el pasado verano de cuatro delitos vinculados al narcotráfico y al narcoterrorismo.

La asignación de Hellerstein al caso Maduro lo coloca en el centro de uno de los procesos judiciales más relevantes de las últimas décadas. A lo largo de su carrera, el magistrado ocupó un rol central en algunos de los expedientes más sensibles del sistema judicial estadounidense.

En años recientes, Hellerstein dictó resoluciones que tanto respaldaron como rechazaron posiciones de la administración de Donald Trump. Entre ellas se cuentan fallos que bloquearon deportaciones por fundamentos constitucionales y resoluciones que rechazaron pedidos de reducción de condena basados en religión o nacionalidad.

