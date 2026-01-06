Un nuevo caso de inseguridad se registró en una vivienda ubicada en la avenida 2 de Agosto, a la altura del sexto anillo, donde delincuentes ingresaron a una casa y se llevaron prácticamente todo lo que había en su interior.

Según la denuncia, el robo habría ocurrido el pasado 2 de enero, cuando los ladrones aprovecharon la ausencia de la propietaria. La mujer contó que estuvo en el lugar el 28 de diciembre del 2025 y luego viajó, pero al regresar encontró con su domicilio completamente vacío.

Los delincuentes forzaron violentamente las puertas para ingresar y se llevaron ropa, ropa de cama, camas somier, juego de living, una heladera, cocina y varios utensilios. La mujer cree que los antisociales accedieron al inmueble pasando primero por la casa de un vecino.

Lo más indignante para la víctima fue que, pese al primer robo esta madrugada los antisociales volvieron nuevamente a la casa, generando mayor temor e impotencia.

Visiblemente afectada, la mujer llegó hasta las lágrimas al ver su hogar vacío.

“Con mucho esfuerzo uno se compra sus cosas y los que no hacen nada se lo llevan”, expresó entre sollozos, reflejando su angustia tras ser víctimas de la delincuencia.



Mira la programación en Red Uno Play