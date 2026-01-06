Evo Morales podría enfrentar una cuarta orden de aprehensión por nuevo caso de trata de personas, según Campero

El expresidente Evo Morales podría enfrentar una cuarta orden de aprehensión si no se presenta a declarar dentro del nuevo proceso penal por el delito de trata de personas abierto en su contra, advirtió la exdiputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero.

El caso está vinculado a Noemí M.C., una adolescente que presuntamente fue trasladada en vuelos nacionales desde los 14 años para mantener encuentros íntimos con el exmandatario. Por estos hechos, la Fiscalía investiga a Morales y a otras 11 personas denunciadas.

Denuncia por pasajes y traslados irregulares

La denuncia fue presentada por el exdirector del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Marcelo Alcázar, quien aseguró que entre 2015 y 2020 funcionarios públicos habrían adquirido pasajes aéreos a nombre de la menor a través de Boliviana de Aviación (BoA).

Según el denunciante, los boletos fueron comprados en la zona central de la ciudad de La Paz y utilizados para viajes a distintos departamentos del país, sin autorización de la Defensoría de la Niñez ni consentimiento de los padres.

“Mismo modus operandi”

Campero señaló que se trata de un caso distinto al de Cindy Sarai, pero con el mismo patrón de actuación.

“Este es un caso diferente, pero con el mismo modus operandi. La denuncia ingresó el 4 de diciembre, fue observada y luego admitida el 30 de diciembre. Se trata de la compra de pasajes para trasladar a Noemí a encuentros con Evo Morales en múltiples ocasiones”, afirmó.

La exdiputada remarcó que se habría permitido que una menor de 14 años viaje sin autorización judicial, sin permiso de la Defensoría y sin consentimiento de sus padres, lo que configura una grave vulneración de derechos.

Posible trata y tráfico de personas

Campero sostuvo que el proceso debe investigarse bajo los delitos de trata y tráfico de personas, debido a la edad de la presunta víctima y la reiteración de los traslados.

“Son más de 11 viajes dentro del territorio nacional, con presunta complicidad de funcionarios, incluso de autoridades de BoA y tripulación, que debían exigir los permisos correspondientes”, indicó.

Añadió que, en el caso de Cindy Saray, sí se registraron viajes internacionales a Argentina y Venezuela, lo que agrava los antecedentes contra el exmandatario.

Acusan existencia de una organización criminal

Alcázar denunció la presunta existencia de una “organización criminal” conformada por exautoridades y exfuncionarios públicos, que habría garantizado la logística, el traslado y el encubrimiento de al menos 37 encuentros entre Morales y la presunta víctima.

También cuestionó que el personal de la aerolínea estatal no haya observado la falta de autorizaciones legales, pese a tratarse de una menor de edad.

Situación actual de Morales

Evo Morales permanece atrincherado desde octubre de 2024 en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, luego de que la Justicia de Tarija emitiera una orden de aprehensión por otro proceso relacionado también con trata de personas.

Ese caso se originó por una denuncia sobre una presunta relación con una adolescente en Yacuiba en 2015, cuando Morales aún ejercía la presidencia. Según la investigación, de esa relación habría nacido una niña.

