Las altas temperaturas no dan tregua en Argentina. Desde el inicio de diciembre, las olas de calor, sumadas a los cortes de luz, volvieron casi imposible sobrellevar el día a día. Frente a este panorama, un joven apeló al ingenio y creó su propio aire acondicionado casero con un elemento inesperado: una maceta.

El invento fue compartido en TikTok por Gastón Rolle y rápidamente se volvió viral. El video ya acumula más de 2 millones de visualizaciones y miles de comentarios que celebran su creatividad.

“Cuando eres pobre y te tienes que fabricar tu propio aire acondicionado casero”, escribió el joven en la publicación, donde mostró paso a paso cómo armó el artefacto con materiales simples y al alcance de cualquiera.

Los materiales que utilizó

Una maceta

Tubos de plástico

El pie de un ventilador viejo

Hielo

Un ventilador

Según se observa en el video, Gastón perforó la maceta con un taladro para colocar los tubos por donde sale el aire frío. En la base instaló el pie del ventilador, selló correctamente las uniones, colocó hielo en el interior y ubicó el ventilador en la parte superior. El resultado: un aire acondicionado casero ideal para “dormir la siesta fresquito”, como él mismo lo definió.

Revolucionó TikTok con su invento

La reacción de los usuarios no tardó en llegar. Miles de personas destacaron su creatividad y le dejaron mensajes de apoyo:

“El nivel de imaginación, no lo puedo creer”, comentó una usuaria.

“No es pobre alguien que puede construir su propio aire acondicionado. Ese conocimiento vale oro”, escribió otro.

Además de elogios, el video se llenó de consejos para mejorar el invento, como congelar agua con algodón para prolongar el frío o usar bolsas reutilizables con hielo para intercambiarlas una vez derretidas.

En medio del calor extremo, el invento de Gastón no solo refrescó a muchos, sino que también se convirtió en un ejemplo de creatividad, reciclaje e ingenio popular.

