Oscar Huanca propone cinco lineamientos y catastro gratuito para El Alto

El candidato a la Alcaldía de El Alto por el partido Venceremos, Oscar Huanca, abogado de 53 años, presentó los cinco lineamientos que sustentan su propuesta de gestión municipal.

“Acá no se trata de vender humos, ni mucho menos, ofrecer sueños e ilusiones. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar el principio de autoridad en la Ciudad del Alto”, afirmó Oscar Huanca, candidato a la Alcaldía de El Alto por el partido Venceremos.

Durante su presentación, Huanca detalló los cinco pilares de su propuesta de gestión. El primero es la seguridad ciudadana, seguido de un El Alto inclusivo con salud y educación. Sobre el tercer lineamiento, señaló: “El Alto metrópoli contempla nuestro parque urbano y la mejora de las avenidas principales”.

El cuarto pilar es El Alto emprendedor, tecnológico e industrial, que incluye la creación de una planta de losetas para los distritos 7, 8 y 14 y la búsqueda de mercados internacionales para los productores locales.

Finalmente, el candidato explicó: “Estamos planteando digitalizar todos los trámites municipales y consolidar un catastro gratuito para todos los alteños, ya que el 80% de los predios no tienen catastro y no son sujetos de crédito”.

Huanca también afirmó que su plan permitirá ahorrar entre 500 y 600 millones de bolivianos y optimizar los recursos municipales destinados a la basura y al fortalecimiento institucional del Concejo Municipal.

“Muchos de los candidatos no saben de dónde van a sacar los recursos económicos; nosotros sí tenemos un plan real y objetivo”, concluyó.

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