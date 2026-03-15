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Deportes

División Profesional suspende a Marcelo Claure de la dirigencia

La medida fue aprobada por 15 clubes y deberá ser ratificada por el Congreso de la FBF. 

Martin Suarez Vargas

14/03/2026 21:54

Izquierda: Marcelo Claure, actual dirigente de Bolívar. Derecha: dirigentes del fútbol boliviano. Foto: Internet.
Bolivia.

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El Consejo de la División Profesional de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió suspender al dirigente Marcelo Claure de toda actividad dirigencial. La determinación fue tomada mediante una resolución que ahora deberá ser aprobada por el Congreso de la FBF.

La medida fue respaldada por 15 clubes profesionales, mientras que el Club Bolívar expresó su rechazo a la decisión tomada durante la reunión del Consejo.

La resolución surge luego de que Marcelo Claure, a través de sus redes sociales oficiales, acusara a dirigentes de los clubes y de la FBF de cometer varios delitos. Según se informó, dichas acusaciones no fueron acompañadas por pruebas ni demostraciones que respalden las denuncias realizadas.

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