“Si no hay plata, uno se muere”: el drama de familiares y paientes en hospital de La Pampa de la Isla

La crisis en el Hospital Municipal de La Pampa de la Isla ha desatado escenas de profundo dolor entre los familiares de pacientes que esperan atención en medio del paro de salud de 120 horas.

En puertas del centro médico, madres, padres e hijos viven jornadas marcadas por el llanto, la angustia y la incertidumbre.

“Impotencia, rabia, todo”, resumió una mujer mientras aguardaba noticias de su familiar internado. A su lado, otra madre no pudo contener las lágrimas al hablar de su hijo: “Duele a mi hijo, es mi hijo… uno se siente impotente porque no puede hacer nada y no me lo atienden rápido”.

Muchos familiares pasan las noches en la calle, soportando frío y cansancio, con la esperanza de recibir una respuesta. “Hemos dormido también nosotros afuera”, contó una mujer que lleva varios días en vigilia.

Otra familia reveló que desde hace más de diez días recorre distintos lugares buscando medicamentos que no encuentran en el hospital.

Los testimonios reflejan la desesperación de quienes ven deteriorarse a sus seres queridos mientras esperan turno.

“Mi hijo estaba sentado, no me lo atendían rápido. Decían que no había campo, que todavía no le tocaba. Cuando ya comenzó a vomitar y ponerse mal, recién lo atendieron”, denunció una madre con la voz quebrada.

Actualmente, la atención está centrada solo en emergencias, mientras persiste la falta de medicamentos e insumos. “Hay paro, pero en la farmacia no hay nada. Todos tenemos que comprar”, reclamó otra familiar.

Ante esa realidad, las familias deben recurrir a préstamos, llamadas y pedidos de ayuda. “Buscarnos de donde podamos. Llamar a la familia, a los hermanos, a los conocidos, a todos, porque no hay nada”, relató una mujer.

“Si uno no tiene plata aquí, uno se muere”. Una frase que resume el drama humano que hoy se vive en puertas del hospital: enfermos esperando, familias agotadas y un dolor que crece con cada hora sin solución.

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