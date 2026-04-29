Salud en crisis: Santa Cruz cumple tercer día de un paro de 120 horas sin soluciones

La preocupación e incertidumbre crece entre pacientes y familiares debido al paro movilizado de 120 horas que este miércoles cumple su tercer día en los tres niveles de salud, tanto en ciudad como en provincias de Santa Cruz.

La medida afecta la atención médica normal y deja a cientos de personas esperando consultas, estudios y tratamientos.

Uno de los nosocomios sin atención es el Oncológico, donde familiares expresaron su molestia por la falta de respuestas de las autoridades y por el impacto que esta situación genera en personas con enfermedades graves.

“Estamos muy preocupados porque la gente está muy necesitada, no hay medicamentos, no hay atención”, manifestó un padre de familia que espera atención para su hijo en el hospital oncológico.

El hombre aseguró que la crisis no solo se limita al paro actual, sino que arrastra problemas desde hace varios meses, con escasez de medicamentos, demora en estudios especializados y deficiencias en laboratorios.

“Hay pacientes oncológicos que no pueden esperar. A veces por una plaqueta o por sangre, el niño se nos va”, lamentó.

También cuestionó a las autoridades nacionales y pidió soluciones inmediatas. “Si no tienen la capacidad, que renuncien y dejen trabajar a otra persona”, expresó con indignación.

Mientras tanto, decenas de pacientes continúan aguardando atención en hospitales públicos, en medio de una crisis sanitaria que genera cada vez más reclamos.

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