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Santa Cruz: Paro en salud afecta tratamientos oncológicos y pacientes piden soluciones urgentes

El paro de salud afecta la atención médica y deja a pacientes sin tratamientos ni medicamentos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/03/2026 8:53

Santa Cruz, Bolivia

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Este jueves se cumple el tercer y último día del paro de 72 horas acatado por trabajadores del sector salud en los tres niveles, una medida de presión que surge ante la falta de pago de salarios correspondientes al mes de febrero.

La protesta, que se desarrolla tanto en áreas urbanas como rurales, ha generado serias consecuencias en la atención médica, afectando principalmente a pacientes que requieren tratamientos continuos, como aquellos con enfermedades oncológicas.

En el hospital oncológico de la ciudad, se evidenció la presencia de decenas de pacientes aguardando atención en puertas del nosocomio. Muchos de ellos denunciaron que, debido al paro, no han podido acceder a tratamientos esenciales como las quimioterapias.

“Estoy esperando que me atiendan, a veces lo hacen, pero esta situación nos perjudica bastante”, manifestó una paciente, quien además señaló la falta de medicamentos necesarios para su tratamiento.

Otra de las afectadas expresó su indignación ante la escasez de insumos médicos básicos. “No tenemos ni paracetamol, eso quiere decir que no hay nada en farmacia. Nos faltan medicamentos para las quimios, que son muy caros”, lamentó.

 

Los pacientes también hicieron un llamado directo a las autoridades nacionales, solicitando una solución urgente. “Queremos que la ministra se ponga la mano al pecho. Tenemos derecho a la vida, queremos vivir”, reclamó una mujer visiblemente afectada.

Asimismo, denunciaron que la falta de medicamentos y la interrupción de tratamientos podrían estar poniendo en riesgo la vida de varios pacientes, especialmente niños y adolescentes.

“No vamos a levantar nuestras medidas. Si es necesario, vamos a asumir acciones más drásticas”, advirtieron representantes de los pacientes, quienes anunciaron que continuarán movilizados hasta obtener respuestas concretas.

Mientras tanto, la atención médica continúa siendo irregular, dejando en incertidumbre a cientos de personas que dependen del sistema público de salud para continuar sus tratamientos.

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