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Economía

Sin este documento no podrás cobrar: lo que están pidiendo actualmente para acceder al bono PEPE

Tras las elecciones del pasado 22 de marzo, este documento se ha convertido en indispensable para realizar cualquier trámite bancario, incluido el cobro de los Bs 150 asignados por familia.

Red Uno de Bolivia

26/03/2026 8:27

FOTO: IMAGEN REFENCIAL

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El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) atraviesa su fase final de pagos en Bolivia, y uno de los requisitos centrales para acceder al beneficio es la presentación del certificado de sufragio.

Tras las elecciones del pasado 22 de marzo, este documento se ha convertido en indispensable para realizar cualquier trámite bancario, incluido el cobro de los Bs 150 asignados por familia.

En caso de no haber emitido su voto, el beneficiario deberá presentar el certificado de impedimento o descargo otorgado por el Tribunal Electoral correspondiente.

Otros requisitos obligatorios

Además del comprobante de votación, los beneficiarios deben portar su cédula de identidad vigente en original y una fotocopia legible del documento.

El pago se realiza bajo un sistema de turnos según la fecha de nacimiento, con el objetivo de evitar aglomeraciones y ordenar la atención en las entidades financieras.

Canales de consulta y plazo

Para verificar si una persona está habilitada o resolver dudas, se encuentran disponibles los canales oficiales como la web www.gestora.bo, la línea gratuita 800 10 1070 y el WhatsApp 77199342.

Las autoridades recomiendan no esperar hasta el último momento y revisar previamente que toda la documentación esté en regla, ya que el incumplimiento de estos requisitos puede impedir el acceso al beneficio.

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