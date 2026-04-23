Hospital San Juan de Dios acata segundo día de paro por sueldos adeudados

El Hospital San Juan de Dios atraviesa este miércoles el segundo día de un paro departamental de 72 horas, medida que es acatada por trabajadores en salud en los tres niveles de atención en Santa Cruz.

La protesta ha paralizado la consulta externa en el establecimiento, donde únicamente se mantiene la atención en el área de emergencias e internación, según se constató en el lugar.

En puertas del hospital se observa un comunicado de los trabajadores en salud que confirma la suspensión de la atención durante martes, miércoles y jueves, en el marco de esta medida de presión.

Los funcionarios demandan el pago de los sueldos correspondientes a los meses de febrero y marzo, los cuales —según denuncian— aún no han sido cancelados. La exigencia está dirigida tanto a la Gobernación como al Gobierno Municipal.

En paralelo, se informó que la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas (Fesirmes) había anunciado una posible adhesión a las protestas; sin embargo, este miércoles comunicó la suspensión del paro que tenía previsto para este jueves y viernes, luego de que se regularizaran los pagos pendientes.

Mientras tanto, en el Hospital San Juan de Dios la atención continúa restringida, generando afectación en la atención de pacientes que acuden a consulta externa.

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