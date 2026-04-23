TEMAS DE HOY:
enfrentamientos por tierras ladron de lavadoras Caso maletas

22ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Hospital San Juan de Dios acata segundo día de paro por sueldos adeudados

La medida de protesta es asumida en los tres niveles de atención del sistema de salud. Solo se mantiene la atención en emergencias e internación.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/04/2026 22:45

Se cumple un paro de 72 horas en el hospital San Juan de Dios
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El Hospital San Juan de Dios atraviesa este miércoles el segundo día de un paro departamental de 72 horas, medida que es acatada por trabajadores en salud en los tres niveles de atención en Santa Cruz.

La protesta ha paralizado la consulta externa en el establecimiento, donde únicamente se mantiene la atención en el área de emergencias e internación, según se constató en el lugar.

En puertas del hospital se observa un comunicado de los trabajadores en salud que confirma la suspensión de la atención durante martes, miércoles y jueves, en el marco de esta medida de presión.

Los funcionarios demandan el pago de los sueldos correspondientes a los meses de febrero y marzo, los cuales —según denuncian— aún no han sido cancelados. La exigencia está dirigida tanto a la Gobernación como al Gobierno Municipal.

En paralelo, se informó que la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas (Fesirmes) había anunciado una posible adhesión a las protestas; sin embargo, este miércoles comunicó la suspensión del paro que tenía previsto para este jueves y viernes, luego de que se regularizaran los pagos pendientes.

Mientras tanto, en el Hospital San Juan de Dios la atención continúa restringida, generando afectación en la atención de pacientes que acuden a consulta externa.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD