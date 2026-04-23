¡Hay pocos micros! Amenaza de lluvia y falta de combustible afectan a los cruceños

Cada vez que se registran lluvias en Santa Cruz, se repite el mismo panorama en varias zonas de la ciudad: paradas de transporte público colapsadas y escasa presencia de micros y trufis.

La situación se agudiza debido a la disminución de vehículos en circulación, producto también de las dificultades para abastecerse de combustible, lo que obliga a muchos conductores a reducir sus recorridos o permanecer en filas en surtidores.

Uno de los puntos más afectados es el segundo anillo de la avenida Virgen de Cotoca, donde decenas de pasajeros deben esperar largos periodos para poder abordar un vehículo y llegar a sus destinos.

“Llevo más de 40 minutos esperando”, relató un usuario que se dirigía a la zona del Trapiche, quien además explicó que, ante la falta de gasolina, dejó su vehículo particular y ahora depende del transporte público.

Otra pasajera señaló que la espera es constante, mientras que otros usuarios coincidieron en que la situación se repite cada vez que llueve.

Según los pasajeros, las precipitaciones agravan el problema debido al deterioro de las vías, especialmente en barrios alejados, donde los baches y calles anegadas dificultan el tránsito normal del transporte.

De esta manera, el segundo anillo de la avenida Virgen de Cotoca refleja el impacto directo de las lluvias y la reducción del transporte, dejando a la población a la espera de un servicio que se vuelve cada vez más limitado.

Mira la programación en Red Uno Play