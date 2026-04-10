Así estará el clima este viernes en Santa Cruz: ¿regresará el calor el fin de semana? Este es el pronóstico

Santa Cruz de la Sierra vivirá este viernes una jornada marcada por el descenso de temperaturas y condiciones inestables, debido a la presencia del denominado ‘surcito’, fenómeno que ya comienza a despedirse para dar paso a un fin de semana más cálido.

De acuerdo con el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el ‘Señor del Clima’, este viernes se registrará una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 24°C en la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado. Además, se prevén vientos del sur con velocidades de hasta 40 km/h, cielos mayormente nubosos y chubascos, principalmente durante la madrugada.

Sin embargo, el panorama cambiará rápidamente. Alpire anticipó que desde el sábado retornarán los vientos del norte, provocando un ascenso en las temperaturas. Para el fin de semana se esperan máximas de entre 29°C y 30°C en la capital cruceña, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvias.

El comportamiento del clima será distinto en otras regiones del departamento. En los Valles cruceños persistirán las precipitaciones durante el fin de semana, incluso con lluvias dispersas el domingo, lo que mantiene el riesgo de derrumbes. En esta zona se prevén temperaturas entre 9°C y 27°C.

En la región de la Cordillera, el pronóstico indica una mínima de 15°C y una máxima de 32°C, con presencia de lloviznas y chubascos aislados. Mientras tanto, en la Chiquitania, las temperaturas oscilarán entre 19°C y 33°C, con lluvias que podrían extenderse hasta el domingo.

Este comportamiento climático marca el inicio de una etapa de transición hacia el invierno. Según Alpire, este año se perfila una temporada con condiciones normales, influenciada por una fase neutra de los fenómenos de El Niño y La Niña.

“El invierno será en su curso normal. Se va a sentir el descenso de temperaturas, pero también habrá lluvias, lo cual es positivo para el sector productivo”, explicó Alpire.

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