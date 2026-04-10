FEXCO 2026: Todo listo para la inauguración con entradas desde Bs 10 y promoción 2x1

La cuenta regresiva para la FEXCO 2026 ha comenzado. En el campo ferial de Alalay, el movimiento es incesante: cuadrillas de trabajadores ultiman detalles de ornamentación, remozado de jardines y señalética, mientras las empresas expositoras finalizan la remodelación de sus stands para recibir a miles de visitantes.

Precios que cuidan el bolsillo

La gerente de FEXCO, Mariela Jiménez, confirmó una de las noticias más esperadas por la población: los precios de las entradas se mantienen congelados respecto al año pasado, buscando garantizar el acceso masivo de la ciudadanía.

Los costos oficiales para esta versión son:

Entrada General: 30 bolivianos .

Días de Espectáculo/Concierto: 50 bolivianos .

Niños y Adultos Mayores: 10 bolivianos.

Las entradas ya están disponibles tanto en modalidad presencial como digital (a través de la página web y redes sociales), sin ninguna variación en el costo entre ambas opciones.

Gran apertura con beneficio 2x1

Para incentivar la asistencia desde la jornada inaugural, la organización anunció que el 23 de abril, a partir de las 17:00 horas, regirá la promoción de ingreso 2 por 1. Bajo esta modalidad, dos personas podrán ingresar al recinto ferial pagando una sola entrada, permitiendo que el público disfrute de la inauguración oficial y de todos los pabellones desde el primer momento.

Cochabamba como epicentro de eventos

El impacto de la FEXCO trasciende las fronteras del campo ferial. La Asociación de Hoteles de Cochabamba (Asoco) reportó que ya se registran reservas de turistas provenientes de Oruro, Potosí, Sucre y Tarija, atraídos principalmente por la cartelera de espectáculos.

"Cochabamba está recuperando su lugar como centro de convenciones y eventos. Esperamos alcanzar una ocupación del 80% durante los días de feria", señaló un representante del sector hotelero, destacando que los expositores nacionales e internacionales aseguran una estadía prolongada de 10 días.

Belleza y Negocios

Además de la oferta comercial y los conciertos, la feria volverá a ser escenario del certamen Miss FEXCO, un evento que busca resaltar la belleza de la mujer boliviana y atraer a visitantes de todo el país.

Con el remozado total de las áreas verdes y las condiciones de seguridad garantizadas por la Alcaldía, la FEXCO 2026 se perfila para consolidarse una vez más como el motor económico y cultural más importante de la región.

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