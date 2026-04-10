Nueva Ley de Hidrocarburos se basa en cinco ejes para reactivar la producción

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías presentó la nueva propuesta de Ley de Hidrocarburos, que busca reencaminar el sector energético del país y recuperar la producción de gas y petróleo.

El ministro Mauricio Medinaceli informó que el proyecto ya está listo y actualmente es evaluado dentro del Ejecutivo antes de su envío a la Asamblea Legislativa.

Los cinco ejes de la nueva ley

La propuesta normativa se estructura en cinco ejes principales que apuntan a transformar el modelo hidrocarburífero del país.

El primero es la recuperación de la producción de gas natural y petróleo, con el objetivo de revertir la caída en la producción nacional.

El segundo eje plantea la recuperación de la producción de gasolina y diésel, buscando reducir la dependencia de importaciones de combustibles.

El tercero apunta a fortalecer a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), devolviéndole su rol como empresa productora y no solo como importadora.

El cuarto eje establece la apertura a mayor inversión privada, especialmente en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

Finalmente, el quinto eje propone la reorientación del sector mediante incentivos a la producción, priorizando la obtención de diésel y posteriormente gasolina.

Impulso a la inversión y producción

Según la autoridad, estos ejes buscan generar condiciones para atraer inversión y dinamizar el sector, con el fin de incrementar la producción interna de hidrocarburos.

Próximo paso: debate legislativo

El proyecto será remitido a la Asamblea Legislativa en las próximas semanas, donde se prevé su análisis y debate como parte de los cambios estructurales en el sector energético.

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