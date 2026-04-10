Nueva Ley de Hidrocarburos se basa en cinco ejes para reactivar la producción

El ministro Mauricio Medinaceli presentó los pilares de la normativa que busca reducir importaciones, fortalecer YPFB e impulsar la inversión en el sector energético.
09/04/2026 21:07
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El Ministerio de Hidrocarburos y Energías presentó la nueva propuesta de Ley de Hidrocarburos, que busca reencaminar el sector energético del país y recuperar la producción de gas y petróleo.
El ministro Mauricio Medinaceli informó que el proyecto ya está listo y actualmente es evaluado dentro del Ejecutivo antes de su envío a la Asamblea Legislativa.
Los cinco ejes de la nueva ley
La propuesta normativa se estructura en cinco ejes principales que apuntan a transformar el modelo hidrocarburífero del país.
Impulso a la inversión y producción
Según la autoridad, estos ejes buscan generar condiciones para atraer inversión y dinamizar el sector, con el fin de incrementar la producción interna de hidrocarburos.
Próximo paso: debate legislativo
El proyecto será remitido a la Asamblea Legislativa en las próximas semanas, donde se prevé su análisis y debate como parte de los cambios estructurales en el sector energético.
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