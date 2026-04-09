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Economía

Bs 300 mil y más premios: Conozca cuánto puede ganar en la Lotería Nacional

El sorteo por los 98 años de la Lotería Nacional de Bolivia ofrece múltiples premios con montos atractivos y salida forzosa. Aquí te explicamos cuánto puedes ganar.

Silvia Sanchez

09/04/2026 16:25

Bs 300 mil y más premios: conoce cuánto puedes ganar en la Lotería Nacional . Foto archivo Lotería Nacional.
Bolivia

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El sorteo nacional por los 98 años de la Lotería Nacional de Bolivia llega con una estructura de premios diseñada para ampliar las oportunidades de ganar, con montos que van desde los Bs 10 mil hasta un premio mayor de Bs 300 mil.

En total, el billete contempla cuatro premios principales, todos con salida forzosa, lo que garantiza que serán entregados:

  • Primer premio: Bs 300.000
  • Segundo premio: Bs 30.000
  • Tercer premio: Bs 15.000
  • Cuarto premio: Bs 10.000

Este esquema permite que no solo una persona tenga la posibilidad de cambiar su realidad, sino que varias puedan resultar beneficiadas en un mismo sorteo.

El costo del billete es de Bs 30, lo que lo convierte en una opción accesible para participar. El sorteo se realizará el 30 de abril en el Salón Dorado del edificio de la Lotería Nacional.

¿Qué significa “salida forzosa”?

Esto quiere decir que los premios se entregan sí o sí, incluso si no hay un ganador directo en el sorteo regular, garantizando que el dinero será distribuido.

Datos clave del sorteo

  • Costo del billete: Bs 30
  • Fecha del sorteo: 30 de abril
  • Lugar: Salón Dorado de la Lotería Nacional

Además de los premios, este sorteo tiene un fin social: los recursos recaudados permiten apoyar a personas en situación vulnerable mediante programas de salud y asistencia.

Si estás pensando en participar, es una buena oportunidad de intentar tu suerte y al mismo tiempo contribuir a una causa solidaria.

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